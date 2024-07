Si ustiona durante le operazioni di pulizia dalla colla: grave un 12enne

È stato trasferito in gravi condizioni presso il policlinico di Bari il bambino di 12 anni, residente in un comune in provincia di Lecce, che nel pomeriggio di lunedì è stato vittima di un incidente domestico.

Nel tentativo di togliere dal torace alcuni residui di colla, utilizzata precedentemente, il piccolo ha rimediato delle gravi ustioni, provocate probabilmente da una fiammata che ha raggiunto l’asciugamano intriso di alcool, utilizzato per pulire il 12enne. Quest’ultimo ha riportato delle ustioni di primo e secondo grado sul 60% del corpo, motivo per il quale è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, i quali, dopo un primo soccorso sul posto, hanno disposto l’immediato trasferimento presso il Dea del “Vito Fazzi” di Lecce e, successivamente, presso il policlinico di bari, a causa delle gravi ustioni.

Per fare maggiore chiarezza su quanto accaduto, i carabinieri

