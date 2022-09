TARANTO- In coerenza al tema annuale dedicato alle “Migliori connessioni”, domenica 18 settembre, a partire dalle 18, piazza Maria Immacolata si colorerà di sostenibilità, dando spazio e voce ad alcune delle tante realtà che sul territorio promuovono e sensibilizzano le tematiche della mobilità sostenibile.

L’amministrazione Melucci, in continuità al processo di transizione ecologica e di rigenerazione urbana già avviato, ha inteso rendere la piazza un luogo idoneo a poter creare una reale sinergia tra le forze generative e propositive di questo territorio e avviare processi di socializzazione e condivisione.

Nel pomeriggio del 18 settembre, quindi, ci saranno stand informativi e di approfondimento sul tema della mobilità sostenibile, grazie al contributo di Europe Direct, Its Logistica e Kyma Mobilità; vi sarà, inoltre, la possibilità di poter visitare il “Biblio bus” e uno dei nuovi bus ibridi di Kyma Mobilità, vivendo momenti aggregativi e di socialità attraverso il contributo del Teatro Crest di Taranto e del progetto Cartata’ dell’Istituto Liside. Continua a essere aperto anche il punto informativo e dimostrativo di Bit Mobility in piazza Garibaldi.

“Consapevoli che non vi possa essere transizione ecologica giusta – le parole dell’assessore Mattia Giorno – senza un reale processo di riconversione mentale e culturale, la piazza è luogo idoneo per riscoprirsi protagonisti del reale cambiamento, imparando a sostenerlo e diffonderlo come buona pratica.”