Settimana della cucina italiana nel mondo: Puglia a New York

La Puglia delle eccellenze in questi giorni in giro per il mondo: dal Giappone agli Usa, passando per gli Emirati Arabi, per trovare o consolidare nuovi mercati, affermando la qualità delle proprie produzioni e il valore delle imprese.

Da mercoledì 15 e sino al 17 novembre, la Regione Puglia sarà anche a New York per l’ottava edizione de “La settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, rassegna tematica dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità.

Si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete di Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura e degli Uffici ICE all’estero che punta a dare valore al cibo italiano, mettendo in connessione buyer, esperti del settore enogastronomico, food blogger e influencer che si occupano di cucina italiana negli Stati Uniti, mercato strategico per i prodotti agroalimentari pugliesi, a partire dalla ristorazione di alto livello.

“L’obiettivo promozionale di questa partecipazione dell’Assessorato Agricoltura è strettamente connesso con la tematica scelta quest’anno, “A tavola con la cucina italiana: benessere con gusto” – ricorda l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia -, perché porteremo a New York prodotti che provengono da produzioni sostenibili, biologiche e certificate. Il cibo di qualità tutela la salute, ed è un messaggio che abbiamo il dovere di veicolare attraverso le nostre produzioni, partendo dall’alimento principe della Dieta Mediterranea, l’olio extravergine d’oliva. Assieme alle nostre eccellenze enogastronomiche naturalmente esportiamo la bellezza dei luoghi dove si coltiva il benessere che deve arrivare a tavola, non solo sulle nostre ma anche su quelle di tutti i consumatori del mondo, pronti magari a venire in Puglia, per scoprire da turisti consapevoli la nostra terra e i nostri mari”.

Agli eventi in programma a New York parteciperanno in presenza il direttore del Dipartimento Agricoltura, Gianluca Nardone, e la dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Rosella Anna Maria Giorgio. Da segnalare la presentazione ufficiale delle attività del Dipartimento Agricoltura nella sede del Consolato Generale italiano a New York, la masterclass – Pizza Lab nella pizzeria San Matteo nell’Upper East Side, dedicata alla valorizzazione di prodotti come le farine, le mozzarelle e naturalmente l’olio, tutti prodotti da aziende pugliesi.

Gli eventi a New York per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo della Regione Puglia si chiuderanno con il Cooking Lab, un’esperienza da far vivere agli ospiti statunitensi in una location nel Queens, che sarà allestita con ceramiche pugliesi e attrezzi legati alle tradizioni rurali regionali e dove sarà possibile degustare le tipicità di Puglia. Saranno protagonisti quattro chef pugliesi che illustreranno a 15 executive chef americani le modalità operative della cucina pugliese, all’insegna della valorizzazione del cibo buono e sano.

