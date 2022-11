Condividi su...

Tre derby pugliesi e una sfida apulo-lucana contraddistingueranno il tredicesimo turno di campionato in Serie D. Fari puntati sul confronto tutto salentino che vedrà sfidarsi al “Capozza” il miglior attacco e la miglior difesa del girone H. Parliamo ovviamente di Casarano e Nardò, distanti appena un punto ma intenzionate a far bene per restare aggrappati ai piani alti della graduatoria. A proposito di piani alti, la Cavese capolista non solitaria sarà ospite del Francavilla, mentre l’altra prima classificata, il Barletta, sarà di scena ad Altamura per il secondo dei tre derby di giornata. Il Fasano sarà invece impegnato in Campania, nel dettaglio a Nocera Inferiore, mentre il Brindisi ospiterà la Puteolana. Il terzo confronto “Made in Puglia” vedrà sfidarsi al Tursi Martina e Molfetta. I padroni di casa sono imbattuti da sette giornate e dovranno vedersela con una formazione che avrà tutte le intenzioni di tenersi a distanza dalla zona playoff, nella quale sono attualmente presenti Lavello e Bitonto. Missione aggancio per i neroverdi, impegnati in Basilicata proprio contro i lucani, che avranno la possibilità di spaccare ulteriormente la classifica creando un bel varco fra le prime 14 e le ultime quattro della classe. Questo però dipenderà anche dall’esito di Gravina-Gladiator, con i gialloblù ancora a caccia del primo successo in campionato. Goretta e compagni avranno a che fare con una squadra tutt’altro che in forma, a cui mancano i tre punti da ben sette turni. Chiudono, letteralmente parlando, il programma di giornata Afragolese e Matera. Il posticipo delle 15.30 vedrà dunque la formazione biancazzurra, rigenerata dall’arrivo di mister Ciullo, contro una delle grandi delusioni di questa prima tranche stagionale.