Serie D/H: colpo Rotonda, tesserato il centravanti della nazionale lituana

Operazione lampo dell’ambizioso Rotonda del patron Franco Bruno: tesserato il nazionale lituano Ignas Kruzikas. Classe 1998, è un centravanti puro, che nelle sue movenze ricorda per stazza e caratteristiche di gioco un po’ Bobo Vieri.

Forte fisicamente, straordinario nel gioco aereo, ma anche un’ottima tecnica di base, l’operazione è stata condotta in primis dal vicepresidente Luca Cantisano e del suo staff con la collaborazione dell’agenzia G C Calcio & Sport Management, che ha subito scommesso sulla possibilità di lanciare nel Bel Paese il gigante lituano, dal 2022 in pianta stabile nella nazionale maggiore.

La prossima sfida che attende Kruzikas parte dal gradino più alto del calcio dilettantistico italiano per raggiungere il professionismo il prima possibile e, perché no, magari proprio con la maglia dei Lupi del Pollino!

