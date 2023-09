Manduria: Salvadore, ‘Dobbiamo essere più spietati’

Due vittorie in altrettante partite di campionato, dieci gol fatti e zero subiti. E’ la fotografia della vetta della classifica del Girone B di Eccellenza pugliese, in coabitazione con Ugento, Novoli e San Pietro Vernotico. I biancoverdi si sono imposti per 4-0 sul neutro di Carosino con le reti di Cavaliere, Bocchino, Maroto e l’autogol di Caravaglio che ha aperto le marcature.

In evidenza anche il portiere Maraglino che nel corso della ripresa ha neutralizzato il rigore di Caravaglio. Al termine del match, ha parlato mister Salvadore attraverso i canali ufficiali e ha raccontato pregi e criticità della prestazione dei suoi uomini.

“Sono felice per il risultato, ma ancora non sappiamo gestire la partita e il rigore poteva cambiare l’inerzia della gara. La squadra nel primo tempo ha fatto bene, l’approccio mi è piaciuto perché abbiamo prodotto tanto. C’è stata qualche sbavatura. Oggi c’era un gran caldo su un terreno nuovo che era molto più pesante rispetto ai nostri standard. Sul 2-0 non abbiamo gestito bene il pallone, abbiamo sciupato tante occasioni in superiorità numerica. Dobbiamo essere più feroci, più cattivi, più cinici. Non dobbiamo metterci nelle condizioni di faticare così tanto quando siamo in superiorità numerica. Bisogna restare in partita sempre, poi siamo stati bravi a chiuderla nel finale. Contava vincere, era una squadra rognosa e organizzata, con gente che attaccava la profondità. Bisogna giocare più da squadra, siamo sulla buona strada, ma nella mia idea dobbiamo essere più spietati quando siamo in vantaggio”.

