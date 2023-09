Champions League: Provedel salva la Lazio, Milan all’asciutto

Debutto incredibile in Champions League per la Lazio, che pareggio all’ultimo respiro con l’Atletico Madrid grazie a una rete del suo portiere, Provedel. Nel primo turno del Gruppo E, finisce 1-1 tra la squadra di Maurizio Sarri e gli spagnoli del grande ex Simeone. finisce 1-1: al gol di Barrios (29′) nel primo tempo, aiutato dalla sfortunata deviazione di Kamada, ci pensa infatti il portiere biancoceleste nel recupero a rimettere tutto in equilibrio al 95′ di testa su perfetto assist di Luis Alberto.

LAZIO-ATLETICO MADRID 1-1: HIGHLIGHTS

IL GOL DI PROVEDEL

Il Milan non va oltre lo 0-0 nel debutto stagionale con il Newcastle. I rossoneri dominano il primo tempo, non rischiano praticamente nulla, ma sciupano occasioni a ripetizione. Anche nella ripresa arrivano le occasioni, ma il muro eretto dagli inglesi ha resistito. Niente riscatto per gli uomini di Pioli dopo il tracollo nel derby. Infortunio per Maignan, uscito a 10′ dalla fine per un problema al flessore.

MILAN-NEWCASTLE 0-0: HIGHLIGHTS

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp