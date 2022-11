Condividi su...

Bitonto-Francavilla, gara valida per la 36a Giornata, è stata sospesa al 54’ per un nubifragio abbattutosi sul “Città degli Ulivi’ di Bitonto. Dopo una serie di sopralluoghi, il direttore di gara ha decretato la sospensione definitiva della partita causa impraticabilità di campo. Si riprenderà, a data da destinarsi, per disputare gli ultimi 36 minuti. (Foto Anna Verriello | Us Bitonto)