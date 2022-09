Dopo l’esonero di Cioffi, l’Afragolese ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Leonardo Bitetto, ex tecnico, tra le altre, di Casarano, Cavese e Cerignola. A comunicarlo è lo stesso club campano con una nota: “L’Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Leonardo Bitetto. Nato a Bari il 23 Aprile del 1959, Bitetto vanta una lunghissima carriera zeppa di successi, dapprima come calciatore (tanti anni in serie B con le maglie del Bari e della Cavese) e successivamente come allenatore. Un profilo importante e carismatico scelto dal Presidente Niutta e tutto lo staff dirigenziale rossoblù, che calza a pennello con gli obiettivi societari prefissati di inizio stagione