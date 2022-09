“Sono contento perché era da tempo che non iniziavo così”. Andrea Saraniti, attaccante del Casarano, è l’uomo copertina della prima giornata di campionato del Girone H della Serie D. Con la tripletta al “Tursi” di Martina Franca, ha spianato la strada del successo alla sua squadra. “Questi tre gol arrivano dal lavoro settimanale, è merito della squadra è grazie a loro che sono riuscito a fare tre reti, quindi la dedico al nostro gruppo, alla mia famiglia e a mio padre. Per questa stagione mi auguro di poter raggiungere obiettivi importanti per la squadra, sono disposto anche a fare meno reti. Sono felice, perché qui ho trovato un bel gruppo, che si è formato in pochissimo tempo. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di un’ambiente che ha voglia di vivere grandi soddisfazioni. Chi ben comincia è a metà dell’opera”.