Nel pomeriggio di venerdì 19 agosto si conosceranno gironi e calendari della Serie D 2022/2023. La Lega ha deciso di procedere senza attendere l’esito del ricorso del Giarre (avverso l’esclusione dal campionato), che dovrebbe essere discusso il 7 settembre.

Proviamo quindi a ipotizzare il raggruppamento H, che promette scintille, soprattutto tra le pugliesi. Se, per il principio dell’alternanza, Sorrento e Casertana dovessero essere inserite nel Girone I, Paganese e Nocerina potrebbero finire in quello I, dove il Catania spera di farla da padrone. Sempre per il principio dell’alternanza, il Girone H dovrebbe essere composto da 18 squadre (nella passata stagione erano 20). Oltre alle pugliesi e alle lucane, le campane dovrebbero essere Afragolese, Cavese, Gladiator, Mariglianese e Puteolana.

Ecco come potrebbe essere il nuovo Gruppo H:

AFRAGOLESE

ALTAMURA

BARLETTA

BITONTO

BRINDISI

CASARANO

CAVESE

FASANO

FRANCAVILLA SUL SINNI

GLADIATOR

GRAVINA

LAVELLO

MARTINA

MARIGLIANESE

MATERA

MOLFETTA

NARDÒ

PUTEOLANA