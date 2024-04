Serie D, come cambia la classifica dopo la 31^ giornata

Tante vittorie esterne e relativamente pochi gol hanno contraddistinto la 31^ giornata di campionato in Serie D. L’Altamura suda ma conquista altri tre punti a Pagani, imponendosi in rimonta allo scadere. Capolista avanti con Logoluso, gli azzurro stellati la pareggiano con Coratella. Al 96′ Saraniti ristabilisce il vantaggio e regala la vittoria ai murgiani. Per l’aritmetica della promozione bisognerà però attendere, perchè il Martina ha vinto agevolmente in casa dell’ultima classificata. In Cilento il Santa Maria si è arreso per 3-0: decisive le reti di Bonanno, Tedesco e Vaticinio. Il gradino più basso del podio cambia ancora, con il Nardò che scavalca la Fidelis Andria. I granata superano senza problemi la Gelbison in Campania, 3-0 anche al Vaudano di Capaccio. Per il Toro vanno a segno Gentile, Ceccarini e Dambros. L’Andria scivola al quarto posto dopo la sconfitta rimediata nella Città dei Sassi con il Matera di De Sanzo. Isaac e Maltese regalano al nuovo tecnico un dolce debutto sulla panchina biancazzurra. I lucani accorciano sul quinto posto anche grazie al pareggio a reti bianche visto fra Barletta e Casarano. La sfida del Puttilli termina con uno 0-0 che non accontenta nessuno. I biancorossi restano infatti sedicesimi e non riescono a sfruttare il passo falso del Gallipoli, uscito sconfitto dallo scontro diretto con il Gravina. I murgiani si impongono per 3-0 al Bianco. Apre le marcature Lauria nel primo tempo, nella ripresa sale in cattedra Da Silva che chiude il derby con una doppietta. Il brasiliano si sgancia da Croce, supera Loiodice ed aggancia Palermo in testa alla classifica marcatori del girone H con 14 reti all’attivo. Terza vittoria consecutiva dal ritorno in panchina di mister Catalano, che per la prima volta esce dalla zona playout. Lo fa a discapito del Fasano, che contro l’Angri raccoglie la quarta sconfitta consecutiva del proprio campionato. Melillo pareggia il momentaneo vantaggio di Palmieri, però Mansour nel finale regala il successo ai grigiorossi, che in un colpo solo scavalcano Gallipoli e Barletta, accorciano proprio sul Fasano, ora a +3. La zona playout resta cortissima, ma tiene viva la fiammella della speranza il Bitonto, che contro la Palmese torna al successo dopo quattro ko di fila. I neroverdi vincono 2-0 al Degli Ulivi, grazie ai gol di Rotondo e Ventola. Pareggio a reti vergini infine fra Manfredonia e Rotonda, che al Miramare non vanno oltre lo 0-0.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author