Serie D | Casarano, Laterza: “Contento della prestazione anche se abbiamo la pecca di non chiuderla”

L’allenatore del Casarano Giuseppe Laterza ha commentato così il ritorno al successo dopo due sconfitte di fila: “Venivamo da un periodo non positivo sotto il punto di vista dei risultati. Domenica non abbiamo fatto una bella prestazione, oggi abbiamo giocato una bella gara, anche se abbiamo la solita pecca di non chiuderla”. Sulla formazione inziale senza Citro, Rajkovic e Falcone: “E’ stata una scelta per portare in campo più brillantezza con chi ha giocato meno domenica. Corvino meritava una chance”. Sulla prestazione di Carotenuto: “Non era facile rientrare dopo tanto e fare una prestazione del genere. Sono contento per lui”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp