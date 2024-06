Serie C, scaduto termine per iscrizioni: ora tocca alla Covisoc

È scaduto alla mezzanotte di martedì 4 giugno il termine per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. Tutte le domande sono state presentate: nessun club ha rinunciato, quindi non ci saranno riammissioni.

L’unico caso particolare è quello dell’Ancona, che “a tempo scaduto” ha inviato i bonifici, anche se vanno verificati eventuali problemi con la valuta.

Ora la palla passa alla Covisoc, che si esprimerà tra una settimana. Se una domanda (Ancona o altre) non sarà accettata, si libererà un posto per il Milan U23. Qualora i posti liberi dovessero essere due, uno sarà assegnato a una retrocessa (Recanatese o Fiorenzuola). Se saranno tre, verrà scelta la migliore dei playoff di Serie D (Siracusa).

