Serie C: Presidente Lecco invade il campo dopo un rigore

Clamorosa invasione di campo di Paolo Di Nunno, proprietario del Lecco, durante la gara d’andata con il Pordenone, valida per il secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. Dopo un calcio di rigore, considerato molto dubbio, concesso ai friulani all’87’ e trasformato da Burrai, il patron dei lecchesi è entrato in campo roteando il suo bastone per manifestare dissenso nei confronti della decisione dell’arbitro, che di fatto ha deciso il match. Dopo essere stato espulso, Di Nunno ha lasciato il terreno di gioco a bordo della sua carrozzina elettrica, fermandosi anche a conversare con il portiere avversario.

