Serie C: Monopoli, un profilo esperto per il dopo Taurino

Un profilo esperto per il dopo Taurino. Il Monopoli, in attesa di ufficializzare la separazione con il tecnico che l’ha portato alla salvezza, comincia a sondare il campo per individuare uno dei possibili sostituti. Tre o quattro i nomi sul taccuino del direttore sportivo Marcello Chiricallo, che si rivolgerà ad un allenatore che conosca già la categoria o il girone. Nessuna sorpresa, quindi, e nessun allenatore emergente, ma un tecnico che abbia già allenato al sud e in terza serie nazionale. Resiste il nome di Alberto Colombo, uno dei primi balzati all’orecchio nella giornata di ieri, ma l’allenatore della stagione 2021/2022, reduce dalle esperienze a Potenza e Renate l’anno scorso, potrebbe non essere il solo. Tra i profili che piacciono anche quello di Vincenzo Maiuri, classe 1969, allenatore del sorprendente Sorrento che ha sfiorato i playoff lo scorso anno al suo primo anno in Serie C. Profilo gradito è anche quello di Marco Marchionni, già cercato dal Monopoli un paio di stagioni fa e che negli ultimi due anni ha allenato Novara e Potenza. Altro nome da tenere sott’occhio è quello di Leonardo Colucci, cerignolano, che nel girone C ha allenato il Picerno eliminato proprio dai playoff due anni fa e che nella stagione appena conclusa ha fatto una breve parentesi alla Spal. Primi casting in vista di una decisione che non sarà forzata e che verrà presa durante la prossima settimana.

