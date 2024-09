Serie C: Monopoli, l’immeritata sconfitta di Catania non ridemensiona l’ottima partenza

Una sconfitta dalla quale il Monopoli non esce ridimensionato. L’1-0 maturato al Massimino di Catania lascia la squadra di Colombo, assente in panchina a causa di un attacco influenzale, a 13 punti in classifica ma non ne sminuisce l’avvio di campionato ottimo. Il ko è il primo in trasferta, contro una squadra costruita con ben altro budget e con altri obiettivi, un gol figlio di uno dei pochi errori di Pace, uno dei migliori del mese di settembre e delle parate di Adamonis, che ha vinto il suo duello personale con Bruschi, fermato anche dalla traversa nella seconda frazione di gioco, quando ha preso il posto di Bulevardi e ha dato vivacità alla manovra di una squadra che ha ritrovato uno Yeboah in grande spolvero. Nota stonata, invece, l’infortunio di Calvano, che ha lasciato il campo al 29esimo del primo tempo a causa di un malanno al ginocchio ed è stato sostituito da Battocchio. Il calendario porrà ora Viteritti e compagni di fronte all’Altamura, nel derby barese dell’ottavo turno: un avversario in forma che ha raccolto 7 punti nelle ultime tre gare e che ha nell’ex Rolando uno dei punti di forza. Sarà una gara particolare anche per Renato Cascella, che con i biancorossi ha vinto il campionato di Serie D nella passata stagione.

