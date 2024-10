Serie C, il Monopoli si gode la maturità di Angileri

Una gara particolare per uno degli uomini più in palla del Monopoli. Antony Angileri si ritroverà di fronte il Messina, formazione in cui ha militato da gennaio 2022 fino a giugno 2023. Un anno e mezzo in cui ha raccolto 19 gare da under e ha fronteggiato un infortunio che non ha scoraggiato il Monopoli nell’andarlo a prendere la scorsa estate. Un anno di alti e bassi, un errore che poteva costare caro lo scorso anno contro l’Avellino, con un rigore causato che spianò la strada al successo degli irpini e l’ottimo finale di stagione e poi il crescendo di quest’anno. Fuori nelle prime due, subentrato nella terza e nella quarta e poi titolare inamovibile per cinque gare di fila senza mai uscire dal campo. Sabato è arrivato anche il primo gol in carriera tra i professionisti: un’emozione indescrivibile che deve fungere da propulsore per le prossime gare. Lui che ha cominciato da braccetto e che si sta ritagliando uno spazio importante da centrale, in una difesa inedita con Cristallo e Viteritti che molto probabilmente sarà confermata anche in Sicilia. Non sarà gara da ex, invece, per Manuel Ferrini, che ne avrà ancora un po’ dopo l’operazione al setto nasale e non sarà sfida contro la squadra della sua città per Fazio, ormai assente dai campi dalla scorsa primavera a causa di un’operazione al ginocchio.

