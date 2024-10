Basket A2/M, Brindisi: dopo prima vittoria, si pensa già a Torino

Dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale con un netto successo contro la Unieuro Forlì al PalaPentassuglia, la Valtur Brindisi si prepara ad affrontare il turno infrasettimanale di mercoledì 16 ottobre.

La squadra biancoazzurra sarà impegnata sul campo di Torino per la quinta giornata del campionato di Serie A2, prima di continuare il doppio impegno in trasferta lunedì 21 ottobre contro Rieti.

Il match del PalaAsti sarà un’occasione speciale per Niccolò De Vico, ex capitano della squadra torinese nelle ultime tre stagioni, che ha raggiunto con il club la finale playoff nella stagione 2022/23. Alla vigilia della partita, De Vico ha dichiarato: “Ero molto agitato per l’esordio, sentivo una pressione positiva che non provavo da tempo. Volevo ringraziare lo staff medico e tecnico per avermi permesso di tornare in campo al meglio. Siamo tornati a giocare con l’intensità del precampionato, fondamentale per la nostra stagione. Tornare a Torino sarà speciale, resterò sempre legato alla città e ai suoi tifosi. Sarà una partita difficile, loro sono una squadra nuova ma molto competitiva”.

Altro ex dell’incontro è Fadilou Seck, lo scorso anno a Brindisi, dove ha esordito in Serie A.

La partita Torino-Brindisi sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle 20:30 di mercoledì e sarà disponibile anche su diverse piattaforme. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta radiofonica su Radio Ciccio Riccio e la differita giovedì sera su Teleregione.

