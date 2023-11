Ancora una sconfitta per il Brindisi a Giugliano, la terza consecutiva per la formazione biancazzurra. Fase sempre più delicata per morale e classifiche per la formazione adriatica. Dopo il palo iniziale colpito da Fall ad andare in vantaggio è la squadra campana con Se Sena che spazio in area per trovare il diagonale vincente. Poche le emozioni nel primo tempo ma più Giugliano che Brindisi. Nella ripresa subito il palo di Salvemini e poi il raddoppio di Ciuferri nei primi dieci minuti. La reazione brindisina è nei piedi dei nei entrati Moretti e Mazia che trovano un attendo Russo e devia i tre tentativi avversari. La reazione è tardiva ed il risultato non cambia con il Brindisi che non muove la classifica per la terza gara consecutiva e nel finale arriva anche la terza marcatura per il Giugliano con Oviszach che rende ancora più pesante il punteggio finale.

