Taranto stecca il big match, Juve Stabia passa allo Iacovone

Con un gol per tempo, la Juve Stabia espugna lo Iacovone e frena la corsa del Taranto che si era presentato al big match della 12a giornata dopo tre vittorie di fila. A decidere le reti di Candellone (6’), molto contestata dai rososblu per un presunto tocco di mano dell’attaccante, e Piscopo al 73’, lesto a ribattere in porta una miracolosa respinta di Vannucchi.

Tra il primo e il secondo gol della Juve Stabia, da segnalare il penalty che Cianci si è fatto neutralizzare da Thiam, il quale si conferma “pararigori”: è il terzo che respinge in questa stagione. Oltre al danno anche la beffa per Capuano, che per la prossima sfida con il Sorrento perde Calvano e Antonini: entrambi ammoniti, erano diffidati e saranno squalificati.

LA CRONACA

🟨🟦 90’+1‘ SOSTITUZIONE 🔄 Nella Juve Stabia, Erradi prende il posto di Piscopo.

⏱️ 90’ Sono 4 i minuti di recupero.

🟥🟦 82’ Bifulco semina quattro avversari in area e conclude sfiorando il palo alla sinistra di Thiam: provvidenziale una leggera deviazione.

🟥🟦 79’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Fiorani rileva Zonta.

🟨🟦 79’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nella Juve Stabia: Rovaglia e Folino per Candellone e Romeo.

🟨🟦 73’ GOL DELLA JUVE STABIA: ⚽️ Piscopo! Raddoppio degli ospiti: sul primo tentativo di Piscopo, Vannucchi ci matte la manona, ma nulla può sulla ribattuta del numero 11 gialloblù che deposita nella porta sguarnita.

🟥🟦 70’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, fuori proprio Cianci, dentro Samele.

🟥🟦 66’ RIGORE PARATO ❌: Cianci si fa ipnotizzare da Thiam, che para il terzo penalty in questa stagione. Secondo rigore sbagliato per l’attaccante rossoblu dopo quello in Coppa Italia con il Picerno.

🟥🟦 65’ RIGORE PER IL TARANTO: sugli sviluppi dell’angolo, tocco di mano in area: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

🟥🟦 64’ Sinistro di Orlando, si distende Thiam e manda in angolo

🟨🟦 60’ SOSTITUZIONE 🔄 primo cambio anche per la Juve Stabia: Meli prende il posto di Piovanello.

🟥🟦 60’ SOSTITUZIONE 🔄 Capuano tenta il tutto per tutto: fuori De Santis, un difensore, dentro l’ex Orlando, un attaccante.

🟥🟦 49’ Ammonito 🟨 Antonini per gioco falloso. Diffidato anche lui, salterà Sorrento-Taranto.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 un cambio nel Taranto: Romano prende il posto di Calvano.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+4’ Finisce la prima frazione. La Juve Stabia va negli spogliatoi in vantaggio (comunque meritato) grazie alla rete (contestata per un presunto fallo di mano) di Candellone al termine di un primo tempo molto nervoso. Il Taranto ha accusato il colpo, non è riuscito mai a impensierire seriamente Thiam.

⏱️ 45’ Concessi 4 minuti di recupero.

🟨🟦 42’ Tiro a giro di Romeo dal vertice sinistro dell’area di rigore, Vannucchi in angolo.

🟥🟦 36’ Ammonito 🟨 Zonta per gioco falloso.

🟥🟦 34’ Scambio in verticale Bifulco-Kanoute, la conclusione di quest’ultimo, da posizione defilata, si spegne sul fondo.

🟥🟦 31’ Destro di Kanoute all’interno dell’area, non inquadra la porta.

🟨🟦 21’ Ammonito 🟨 Candellone per gioco falloso.

🟥🟦 20’ Ammonito 🟨 Calvano per gioco falloso. Il centrocampista rossoblu era diffidato, salterà la sfida con il Sorrento.

🟨🟦 6’ GOL DELLA JUVE STABIA: ⚽️ Candellone! Cross dalla destra, nel mucchio spunta la testa di Candellone che batte Vannucchi. Veementi le proteste rossoblu per un presunto tocco di mano dell’attaccante.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-🟨🟦 JUVE STABIA 0-2

⚽️ RETI: Candellone (JS), 73’ Piscopo (JS)

🟥🟦 TARANTO (3-4-3): Vannucchi; De Santis (60’ Orlando), Antonini, Riggio; Mastromonaco, Calvano (46’ Romano), Zonta (79’ Fiorani), Ferrara; Kanoute, Cianci (70’ Samele), Bifulco. Panchina: Loliva, Di Serio, Bonetti, Enrici, Kondaj, Heinz, Papaserio, Capone. All. Capuano.

🟨🟦 JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Baldi; Buglio, Leone, Romeo (79’ Folino); Piscopo (90’+1’ Erradi), Candellone (79’ Rovaglia), Piovanello (60’ Meli). Panchina: Esposito, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Guarracino, Mignanelli, Gerbo, D’Amore, Picardi, Marranzino, Vimercati. All. Pagliuca.

🟡 ARBITRO: Simone Galipò di Firenze. Assistenti: Mattia Regattieri di Finale Emilia e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Quarto ufficiale: Giuseppe Costa di Catanzaro.

🟨 AMMONITI: Calvano, Zonta, Antonini (T); Candellone (JS).

📌 NOTE: prima del fischio d’inizio, minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione in Toscana. Angoli 3-2

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp