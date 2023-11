Roma – Lecce 2-1, finale thriller che condanna il Lecce immeritatamente

Roma – I due allenatori confermano le formazioni trapelate alla vigilia con Banda e Almqvist in campo e Strefezza in panchina per D’Aversa, mentre Mourinho schiera dal primo minuto Dybala e Lukaku.

Pronti via la Roma ha l’occasione per passare in vantaggio su calcio di rigore per un tocco di mano di Baschirotto ravvisato dal VAR ma Falcone ipnotizza Lukaku e respinge il pallone. Non succede praticamente nulla sino al 19′ quando il Lecce prova ad affacciarsi dalle parti di Rui Patricio con Almqvist che debolmente di destro calcia verso la porta capitolina. Al 23′ invece El Shaarawy è molto più pericoloso ma Pongracic si oppone da campione; sugli sviluppi del successivo calcio d’angolo la palla arriva ad Aouar che prova a giro ma trova un super Falcone a dire di no. Al 30′ pezzo di bravura pazzesco di Paulo Dybala che con un tocco d’esterno salta con un sombrero Kaba e poi calcia di poco al lato del palo destro della porta leccese. Al 38′ invece è il Lecce a provarci con una palla messa in mezzo da Almqvist sulla quale si fionda Krstovic che riesce a girarci in qualche modo ma calcia debolmente verso Rui Patricio. Al 44′ ancora Lecce che manovra benissimo riuscendo a far arrivare la palla a Banda libero in area di rigore per calciare in porta ma non sfrutta tanta grazia e si fa fermare da Llorente.

Finisce il primo tempo 0-0, risultato che rispecchia l’andamento dei primi 45′.

Il secondo tempo inizia con gli stessi 22 in campo. Non succede nulla fino al 51′ quando, in realtà succede molto poco, con una conclusione dai 20 metri di Gendrey che termina di molto al di sopra della porta difesa da Rui Patricio. Due minuti più tardi invece Pongracic sale in cattedra e con un’azione strepitosa supera tre romanisti in area avversaria calciando di sinistro ma il numero 1 della Roma si oppone; sul ribaltamento di fronte El Shaarawy offre un pallone delizioso d’esterno a Lukaku che, completamente perso da Baschirotto, calcia a botta sicura ma Falcone si supera. Al 71′ Gonzalez vede il giusto spazio per lanciare Banda che punta Mancini, si accentra riuscendo in caduta a far arrivare la palla all’esterno opposto Almqvist, che di sinistro porta in vantaggio i giallorossi salentini. Al 76′ ci prova ancora il Lecce con una conclusione da fuori di Kaba servito da Strefezza. Al 78′ una giocata a due Dybala-Lukaku consente all’argentino di andare vicinissimo al gol del pareggio. All’84’ giocata pazzesca di Strefezza che sfiora il raddoppio con una conclusione di destro. Al 92′, quasi a sorpresa, pareggia la Roma con un colpo di testa di Azmoun che sfrutta al meglio l’invito da sinistra Zalewski ma non basta perchè due minuti dopo Lukaku completa la rimonta portando sul 2-1 il risultato.

Finisce la gara con un finale incredibile che punisce oltremodo il Lecce che torna nel Salento con zero punti ma una prestazione di altissimo livello.

ROMA – LECCE

RETI: 71′ Almqvist, 92′ Azmoun, 94′ Lukaku

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (77′ Kristensen), Llorente, Ndicka; Karsdorp (78′ Zalewski), Bove (69′ Sanches), Cristante, Aouar (72′ Azmoun), El Shaarawy (77′ Belotti); Dybala, Lukaku Panchina: Boer, Svilar, Belotti, Azmoun, Celik, Renato Sanches, Kristensen, Zalewski, Pagano, Joao Costa. Allenatore: J. Mourinho

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (62′ Gallo); Kaba, Ramadani, Rafia (62′ Gonzalez); Almqvist (79′ Touba), Krstovic (79′ Piccoli), Banda (73′ Strefezza). Panchina: Brancolini, Samooja, Rafia, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Banda, Faticanti, Corfitzen, Smajlovic, Touba, Piccoli. Allenatore: R. D’Aversa.

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como

AMMONITI: 16′ Banda (LEC), 26′ Dorgu (LEC), 76′ Ramadani (LEC), 86′ Strefezza (LEC); 76′ Sanches (ROM), 88′ Llorente (ROM)

SPETTATORI: 64.790

