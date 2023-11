Martina, il vice Moncelli: “Rammaricati ma soddisfatti della prestazione”

ALTAMURA – Il Martina scivola ad Altamura, biancazzurri sconfitti ed a secco di vittorie dal 15 ottobre. Il vic-allenatore biancazzurro Vincenzo Moncelli non fa drammi: “Siamo rammaricati, per me il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. L’Altamura è una grande squadra, la prestazione c’è stata e i ragazzi ci hanno sempre creduto. Credo sia mancato l’ultimo passaggio, in settimana lavoreremo perché negli ultimi venti metri bisognerà fare assolutamente di più”.

L’allenatore prosegue: “Il primo tempo è stato molto equilibrato, l’abbiamo preparata per giocarcela alla pari e per aggredirli alti. Nella ripresa loro utilizzavano molto le corsie laterali, cercavamo di chiudere gli spazi per poi ripartire. Dopo il gol si è giocato soltanto nella metà campo avversaria, l’Altamura voleva portare il risultato a casa in una partita che valeva tanto, peccato”.

La sconfitta non ridimensiona le ambizioni di questo Martina: “Il campionato è lungo e difficile, per noi non cambia niente. Dobbiamo ripartire, la testa è già al Fasano ma non soltanto per la valenza del derby. Ogni partita è importante e il Martina è obbligato a rispondere presente”.

