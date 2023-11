Team Altamura, Giacomarro: “Volevamo vincere a tutti i costi”

ALTAMURA – La Team Altamura batte di misura il Martina e conquista la vetta del Girone H, queste le parole del tecnico biancorosso Domenico Giacomarro ai nostri microfoni: “Grande prestazione contro una squadra forte con tanti under di qualità. La mia squadra, soprattutto nel primo tempo, ha fatto vedere calcio creando diverse occasioni da gol. Ora speriamo di correre fino alla fine, oggi avevamo diverse defezioni, su tutte Lattanzio che ha avuto la febbre ed è comunque stato decisivo. Per Errico e Petta si tratta di infortuni più importanti, dovrebbero restare fuori per una ventina di giorni. Il primo dicembre comincerà il mercato e la dirigenza mi ha detto che, se ci sarà bisogno, la rosa verrà ulteriormente rinforzata”.

L’allenatore prosegue: “La squadra si allena con grande intensità, la domenica può andar bene così come può andar male ma oggi ho visto una squadra compatta, che voleva conquistare a tutti i costi la vetta facendo divertire dirigenti e tifosi. Non abbiamo mai perso la testa e con personalità abbiamo portato a casa la partita”.

