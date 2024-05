Il Taranto elimina il Picerno e avanza nei play off (la sintesi del match)

TARANTO – Un altro pari senza reti allo Iacovone consente al Taranto di accedere alle fasi nazionali dei play off di serie C. Gli ionici sprecano un rigore con Kanoute nella ripresa, Picerno in dieci dalla metà del primo tempo per l’espulsione di Murano.

