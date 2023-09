Serie C: Girone C, gli arbitri designati per la 6a Giornata

Gli arbitri designati per la 6a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre.

BENEVENTO-CROTONE: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Assistenti: Santino Spina di Palermo e Nicola Morea di Molfetta

IV: Marco Peletti di Crema

CASERTANA-CATANIA: Valerio Crezzini di Siena

Assistenti: Markiyan Voytyuk di Ancona e Federico Fratello di Latina

IV: Antonio Spera di Barletta

FOGGIA-TURRIS: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Andrea Bianchini di Perugia

IV: Giuseppe Vingo di Pisa

JUVE STABIA-MONOPOLI: Daniele Virgilio di Trapani

Assistenti: Matteo Taverna di Bergamo e Luca Chiavaroli di Pescara

IV: Ciro Aldi di Lanciano

LATINA-BRINDISI: Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno e Leonardo Tesi di Lucca

IV: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia

PICERNO-SORRENTO: Enrico Cappai di Cagliari

Assistenti: Daniel Cadirola di Milano e Andrea Romagnoli di Albano Laziale

IV: Andrea Palmieri di Brindisi

POTENZA-MONTEROSI: Giorgio Vergaro di Bari

Assistenti: Davide Conti di Seregno e Mario Pinna di Oristano

IV: Gennaro Decimo di Napoli

TARANTO-CERIGNOLA: Mattia Caldera di Como

Assistenti: Simone Piazzini di Prato e Fabio Catani di Fermo

IV: Francesco Burlando di Genova

VIRTUS FRANCAVILLA-GIUGLIANO: Enrico Gemelli di Messina

Assistenti: Antonino Junior Palla di Catania e Alessio Miccoli di Lanciano

IV: Gabriele Cortale di Locri

