Cerignola, una gara dai due volti. Il commento di Tisci

CERIGNOLA – Male il primo tempo, meglio la ripresa. Cerignola-Juve Stabia è stata una gara dai due volti per gli ofantini, che registrano il quarto pareggio in cinque gare e restano imbattuti. Per la squadra di Tisci è anche il primo cleansheet stagionale, le sue parole nel servizio.

