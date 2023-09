Taranto-Cerignola: il club rossoblu chiede il rinvio del match

La studio Erasmo Iacovone continua a essere indisponibile a causa del doppio incendio scoppiato nel post derby con il Foggia, che ha messo fuori uso il sistema di videosorveglianza, danneggiando gravemente i cavi dell’impianto di illuminazione.

La struttura, ancora sotto sequestro, non sarà riaperta in tempo per la prossima sfida casalinga, pertanto il Taranto ha presentato ufficialmente istanza di rinvio della gara con il Cerignola, in programma domenica 1° ottobre alle 20.45.

Va ricordato che per lo stesso motivo il Taranto ha già chiesto e ottenuto il rinvio del match con il Messina del 18 settembre scorso. Ora si attende la risposta della Lega, che potrebbe anche essere negativa: in quel caso, il Taranto sarebbe costretto a giocare in un altro stadio, probabilmente a porte chiuse.

IL COMUNICATO DEL TARANTO – La società Taranto Football Club 1927, ricevuta comunicazione dalla Lega Pro Prot. Nr. 1044/23, comunica di aver presentato istanza di rinvio della gara tra il club rossoblù e l’Audace Cerignola, in programma domenica 01 ottobre alle ore 20:45.



Di seguito la comunicazione della Lega Pro al Taranto (per ingrandire, clicca sulla foto):

