Serie C/C: giudice sportivo, fermati tre calciatori

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 5a Giornata del Girone C della Serie C, gare giocate lunedì 25 settembre.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BERARDOCCO LUCA (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PANELLI TOMMASO (SORRENTO)



ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCOTTO FELICE (SORRENTO)



PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PARABITA CHRISTIAN (VIRTUS FRANCAVILLA)



OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUGLISI ANTONINO (MESSINA)

