Taranto-Foggia, derby valido per la 6a Giornata del Girone C della Serie C, sarà trasmesso in diretta da Antenna Sud. Le due squadre non vivono un momento particolarmente felice, in classifica sono separate da un solo punto e si presentano allo “Iacovone” con le peggiori difese del campionato. Entrambe hanno cambiato guida tecnica e sono alla disperata ricerca di punti per abbandonare i bassifondi della graduatoria. L’appuntamento è per domenica 1° ottobre alle 17,30: telecronaca di Gianni Sebastio sul canale 14 del digitale terrestre.