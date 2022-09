Terza vittoria consecutiva, gara dominata e Loiodice sulla cresta dell’onda. Il Barletta supera anche il Francavilla in Sinni: finisce 1-0 al Puttilli e secondo posto in classifica.

Formazioni” 4-2-4 per Farina, opta per il 3-5-2 De Luca. La prima occasione della partita è sui piedi dei calciatori del Francavilla. Conclusione di Esposito al 6′ da fuori area, tiro fuori misura. Poi sale in cattedra il Barletta, che passa in vantaggio al 14′: ci pensa ancora una volta Loiodice, che converge verso la porta con una conclusione angolata imparabile per Maione. 1-0. Pallino del gioco costantemente a favore dei biancorossi, diverse occasioni ghiotte nella seconda metà di frazione. 36′: Russo, ottima palla in area per Maccioni, palla a lato di un nulla, qualche istante dopo sbaglia anche Vicedomini . Al 38′ tentativo a giro di Loiodice, nulla di fatto.

Non cambia il copione nella ripresa: gara in controllo, tante occasioni. Al 49′ Russo riceve palla dalle retrovie, tiro potente e respinta puntuale di Maione. Al 54′ Russo in area per Loiodice, colpo di testa da pochi passi, respinto dal portiere lucano. Scatenato il numero 10 locale, osannato a più riprese dalla tifoseria biancorossa. Al 62′ tentativo a giro insidioso, al 74′ doppio tentativo da punizione ed all’85’ tentativo di rovesciata in area mancato. Il raddoppio non arriva, la vittoria comunque si. Al Puttilli è festa.

BARLETTA-FRANCAVILLA 1-0

RETI: 14’pt Loiodice (B)

BARLETTA (4-2-4): Piersanti; Milella, Pollidori, Petta, Marangi; Vicedomini, Cafagna; Maccioni (46’st Cassatella), Lattanzio (26’st Zaldua), Russo (32’st Lavopa), Loiodice (18’st Feola). Panchina: Campisi, Visani, Nannola, Mininno, Rastelletti. All. Farina?

FRANCAVILLA FC (3-5-2): Maione; Pezzi, Di Ronza, Nicolao; G.Esposito (32’st Buchicchio), Marconato, Melillo, A.Esposito, Majore (25’st Amoruso); Kordic (16’st De Marco), Nolè (46’st Petruccetti. Panchina: Liso, Dopudj, Palladino, Ferraiuolo, Piarulli. All. De Luca.

ARBITRO: Grieco di Ascoli Piceno. Assistenti: Piccinini e Moretti.

AMMONITI: Ammoniti: Nolè, G.Esposito, Marconato, Di Ronza (F).

Note: terreno di gioco in discrete condizioni, spettatori 3000 circa. Recuperi: 0’pt; 3’st.