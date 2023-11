Serie C/C: squalificati 13 calciatori e un direttore sportivo

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 15a Giornata del Girone C della Serie C.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RICCARDI PASQUALE (MONOPOLI)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASOLI GIACOMO (CASERTANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ERRADI BILAL (JUVE STABIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FRANCO DOMENICO (ACR MESSINA)

LEO DANIEL COSIMO (CROTONE)

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (FOGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)

SARAO MANUEL (CATANIA)

TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)

TUMMINELLO MARCO (CROTONE)

VITALE GAETANO (SORRENTO)

ALTOBELLI DANIELE (MONTEROSI TUSCIA)

RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIGLIACCIO VINCENZO (PICERNO)

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALFIERI COSIMO (TARANTO)

