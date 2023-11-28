Serie C/C: squalificati 13 calciatori e un direttore sportivo

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 15a Giornata del Girone C della Serie C.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
RICCARDI PASQUALE (MONOPOLI)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASOLI GIACOMO (CASERTANA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ERRADI BILAL (JUVE STABIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FRANCO DOMENICO (ACR MESSINA)
LEO DANIEL COSIMO (CROTONE)
TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (FOGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
SARAO MANUEL (CATANIA)
TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
VITALE GAETANO (SORRENTO)
ALTOBELLI DANIELE (MONTEROSI TUSCIA)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MIGLIACCIO VINCENZO (PICERNO)
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALFIERI COSIMO (TARANTO)
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