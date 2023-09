Serie C/C, giudice: un turno a Bizzotto, multate Brindisi e Cerignola

I provvedimenti del giudice sportivo dopo le gare disputate lunedì 18 settembre e valide per la 3a Giornata del Girone C di Serie C. Un turno di squalifica a Bizzotto del Brindisi (salterà l’infrasettimanale con il Monterosi) e Di Dio del Giugliano. Multate tre società.

1.200 euro al BRINDISI – A) per avere i propri sostenitori lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno nelù recinto di gioco causando danni al manto erboso sintetico e una breve sospensione della gara per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso; B) per avere propri sostenitori danneggiato due pannelli zincati facenti parte della Tribunale a loro riservata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

1.000 euro alla JUVE STABIA – per avere propri sostenitori divelto quarantaquattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

200 euro al CERIGNOLA – per avere i suoi sostenitori intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto più volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BIZZOTTO NICOLA (BRINDISI)

DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)

