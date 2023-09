Ok del sindaco di Cerignola: Brindisi-Monterosi al Monterisi

Manca solo l’ufficialità della Lega Pro, ma la sfida tra Brindisi e Monterosi, in programma alle 18.30 di giovedì 21 settembre, si giocherà al Monterisi di Cerignola. C’è l’ok di Francesco Bonito, sindaco della città ofantina, che attraverso una nota ha fatto sapere di avere accettato solo dopo le continue insistenze della Lega Pro, ponendo le porte chiuse come condizione essenziale.

”Aderendo alle cortesi insistenze del Presidente nazionale e regionale della Lega Calcio di categoria – si legge nella nota diramata dal sindaco Bonito – si comunica la disponibilità all’utilizzo dello Stadio “Domenico Monterisi” per la gara valevole per la 4° giornata del Campionato di calcio di serie C tra il Brindisi F.C. e il Monterosi in programma il 21.09.2023 alle ore 18.30. Si precisa però che l’utilizzo dello Stadio Monterisi viene autorizzato a condizione che la partita sia svolta a porte chiuse e che la società Brindisi calcio versi alle casse comunale del Comune di Cerignola la somma omnicomprensiva di € 10.000,00 a ristoro delle numerose spese di organizzazione che l’Amministrazione Comunale sarà chiamata a sostenere. Di tanto è stata data comunicazione all’Autorità prefettizia e di Pubblica Sicurezza che hanno ad essa pienamente aderito”.

