Serie C/C: 1a Giornata, fa festa soltanto il Monopoli

ORE 17.30

GIUGLIANO-VITERBESE 🟥 2-0

21’ Piovaccari (G), 67” Gladestony (G)

MONTEROSI-CERIGNOLA 3-0

2’ Costantino (M), 17’ Costantino (M), 35’ Costantino (M)

ORE 20.30

CATANZARO-PICERNO 4-0

27’ Biasci (C), 42’ Iemmello (C), 51’ Mule (C), 90’ Cianci (C)

FIDELIS ANDRIA-POTENZA 0-0

FOGGIA-LATINA 1-3

45’ Rosseti (L), 83’ Carletti (L), 89’ Vuthai (F), 90’+4’ Fabrizi (L)

GELBISON-JUVE STABIA 1-3

3’ Maggioni (JS), 34’ Pandolfi (JS), 48’ Bonalumi (G), 51’ Altobelli (JS)

MESSINA-CROTONE 2-4

30’ Marino (M), 34’ Chiricò (C), 45’+5’ Kragbo (C), 47’ Tribuzzi (C), 52’ Awua (C), 67’ Konate (M)

MONOPOLI-TARANTO 4-1

21’ rigore Guida (T), 33’ Starita (M), 73’ rigore Simeri (M), 77’ Fornasier (M), 90’+3’ Starita (M)

PESCARA-AVELLINO 1-0

63’ Lescano (P)

TURRIS-VIRTUS FRANCAVILLA 2-2

56’ Giannone (T), 59’ Manzi (T), 61’ rigore Maiorino (VF), 67’ Murilo (VF)

CLASSIFICA

CATANZARO, MONOPOLI, MONTEROSI, CROTONE, LATINA, JUVE STABIA, GIUGLIANO, PESCARA 3

VIRTUS FRANCAVILLA, TURRIS, POTENZA, FIDELIS ANDRIA 1

AVELLINO, MESSINA, FOGGIA, GELBISON, VITERBESE, TARANTO, CERIGNOLA, PICERNO 0