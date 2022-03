Serie C, Bari-Virtus Francavilla 2-1: Citro all’ultimo respiro, biancorossi a +7

Citro all’ultimo respiro allo Stadio San Nicola. Il Bari batte 2-1 la Virtus Francavilla in pieno recupero grazie alla rete del subentrato Nicola Citro: l’ex attaccante ex Frosinone e Trapani con un sinistro sotto la traversa ha fatto andare in visibilio i 7.000 spettatori del San Nicola.

La rete di Cheddira nel primo tempo aveva aperto la gara, a inizio ripresa invece una punizione capolavoro di Maiorano aveva permesso agli imperiali di trovare il pari, complice anche un non perfetto Frattali. Al 92′, poi, il definitivo 2-1 che consente ad Antenucci e compagni di volare a+7 sul Catanzaro. Complice lo scivolone dei calabresi che, invece, hanno perso a Monopoli con il risultato di 2-1.

La prossima settimana ci sarà proprio lo scontro tra la capolista Bari e l’inseguitrice Catanzaro, gara che potrà dire moltissimo sul rush finale del campionato.