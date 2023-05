Serie B: Incredibile Cagliari, ribalta il Parma allo scadere

Dopo un primo tempo schock, il Cagliari ribalta clamorosamente il Parma allo scadere nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B. In 16 minuti, nel primo tempo, gli emiliani piazzano un uno/due micidiale con Benedyczac e Sohm tra il 16 e il 26’. In avvio di ripresa, il Parma perde Buffon e Claudio Ranieri effettua un paio di cambi per dare una sterzata al suo Cagliari. Gli effetti arrivano dopo venti minuti: al 68’ Luvumbo accorcia su assist di Nandez. A cinque dal 90’, Lapadula pareggia i conti con un calcio di rigore e quattro minuti più tardi ancora Luvumbo la ribalta per il definito 3-2. Ritorno allo stadio “Tardini” sabato 3 giugno.

