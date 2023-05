Taranto: Scelta la sede del ritiro pre campionato

Durante Rossoblu, in onda su Antenna Sud, Massimo Giove ha svelato la sede del ritiro estivo. Il Taranto di Eziolino Capuano effettuerà la preparazione pre campionato a Cascia, in Umbria. Si dovrebbe partire intorno al 23 luglio per una ventina di giorni. Una settimana prima, i calciatori si ritroveranno allo Iacovone per i test fisici e atletici. Sempre Giove ha annunciato le riconferme di Vincenzo Marinacci nel ruolo di preparatore dei portieri e Giuseppe Ciciriello preparatore atletico.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp