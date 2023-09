Serie B: giudice, stop a due calciatori e un allenatore

Sono in tutto due i giocatori squalificati in Serie B dopo le partite dell’ultima giornata per essersi “resi responsabili di un fallo grave di gioco”. Si tratta – come deciso dal giudice sportivo – di Hjortur Hermannsson del Pisa e di Filippo Lorenzo Sgarbi del Cosenza.

Salterà invece due giornate l’allenatore dell’Ascoli Massimiliano Guidetti “per avere, al 27° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione ingiuriosa; infrazione rilevata da un assistente”.

Squalifica per una giornata effettiva di gara per il tecnico del Catanzaro Fabrizio Zambardi “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale”.

