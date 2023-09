Il Casarano è pronto al debutto in campionato (in attesa di Perez)

Il Casarano ha superato per 2-0 il Nardò nel derby di coppa, strappando il pass per il turno successivo. I rossazzurri sono riusciti ad imporsi sui granata in una vera e propria sfida fra colossi salentini, in quella che possiamo considerare anche una prova generale in vista della regular season. Decisive le reti di Citro nel primo tempo e Falcone nella ripresa. Al termine del match, mister Beppe Laterza si è detto tutto sommato soddisfatto di quanto visto in campo, dopo un approccio non entusiasmante. Previsto per domenica pomeriggio alle ore 16 il debutto in campionato. L’avversario di turno al “Capozza” sarà il neopromosso Rotonda, formazione che nonostante le mille difficoltà della vigilia, è riuscita a completare le procedure di iscrizione al prossimo, imminente, campionato di Serie D. I lucani, che hanno a propria volta superato il primo turno di coppa vincendo in trasferta con il Castrovillari, si presentano dunque come un avversario alla portata ma allo stesso tempo insidioso per il Casarano. In chiave calciomercato, intanto, sembra imminente l’approdo in rossazzurro di Leonardo Perez, attaccante classe ’89 ex Virtus Francavilla che vanta in carriera circa 300 presenze fra Serie C e Serie B.

