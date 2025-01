Serie B, giudice stanga Tello della Salernitana: tutte le squalifiche

Il giudice sportivo della Serie B ha inflitto cinque giornate di squalifica ad Andres Tello della Salernitana per aver colpito la mano del quarto ufficiale in segno di dissenso e applaudito ironicamente il direttore di gara dopo l’espulsione.

Due giornate di stop sono state comminate a Gabriele Moncini (Brescia) per espressioni ingiuriose rivolte agli ufficiali di gara.

Squalifiche di un turno per Francesco Cassata (Spezia) e Alberto Gerbo (Juve Stabia), Lorenzo Lucchesi (Reggiana), Gennaro Borrelli e Ante Matej Juric (Brescia), Giuseppe Di Serio e Przemyslaw Wisniewski (Spezia), Oulai Kouan e Christos Kourfalidis (Cosenza).

Allenatori

Guido Pagliuca (Juve Stabia) e Riccardo Bocchini (Sudtirol) dovranno scontare due giornate per epiteti offensivi e atteggiamenti irriguardosi verso ufficiali e staff avversario. Un turno anche per Renato Montagnolo (Cosenza) e William Viali (Reggiana), espulsi per proteste.

Dirigenti

Salvatore Avallone (Salernitana) è stato fermato per una giornata per critiche irrispettose verso gli ufficiali di gara. Squalifica fino al 21 gennaio per Hannes Fink (Sudtirol), mentre Luigi Viola (Catanzaro) e Francesco Bonacci (Cosenza) sconteranno due turni.

