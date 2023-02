Serie B: Benevento e Ascoli, scelti i nuovi allenatori

Benevento e Ascoli ufficializzato i nuovi allenatori, che prendono il posto, rispettivamente, di Fabio Cannavaro e Cristian Bucchi.

Il Benevento ha affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Roberto Stellone. Il tecnico romano arriva accompagnato dal collaboratore tecnico Andrea Gennari, dal preparatore atletico Lorenzo Alessandro Riela e dal match analyst Carmelo Merenda. Il Vice di mister Stellone sarà Dagoberto Carbone, già allenatore del Settore giovanile giallorosso, promosso in prima squadra.

Dopo diversi sondaggi l’Ascoli ha scelto Roberto Breda per la panchina. Si è legato all’Ascoli fino al giugno del 2023. Il tecnico farà il suo esordio in occasione di Ascoli-Perugia in programma sabato prossimo allo stadio Del Duca alle ore 14. In carriera Breda ha allenato Reggina, Salernitana, Vicenza, Latina, Ternana, Entella, Perugia, Livorno Pescara.

