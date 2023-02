Brindisi, in bilico la panchina di Danucci

Ore caldissime in casa Brindisi. Il club biancazzurro starebbe valutando la posizione dell’allenatore Ciro Danucci. Il patron Daniele Arigliano starebbe infatti pensando a un eventuale cambio in panchina dopo la sconfitta casalinga contro il Martina. Nelle prossime ore sono previsti una serie di incontri per fare il punto sulla situazione.

