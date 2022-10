Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto dirigerà il match dello “Stirpe” tra Frosinone e Bari. Nato a Rovereto nel 1988, Perenzoni è perito chimico alla Fondazione Edmund Mach. Curioso l’esordio in Serie B del 9 ottobre 2021, quando subentrò in corsa a Tremolada, infortunato. Questi gli arbitri designati per dirigere le partite della 10a Giornata di Serie B, in programma il 22 ottobre alle 14.00:

Brescia-Venezia Pairetto;

Como-Benevento Ghersini;

Frosinone-Bari Perenzoni;

Reggina-Perugia Meraviglia;

Spal-Cosenza Ayroldi;

Südtirol-Parma Gualtieri;

Ternana-Genoa (ore 16.15) Doveri;

Palermo-Cittadella (23/10, ore 16.15) Giua;

Pisa-Modena (23/10, ore 16.15) Gariglio;

Ascoli-Cagliari (24/10, ore 20.30) Aureliano.