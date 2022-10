Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, dirigerà il match del Dall’Ara tra Bologna e Lecce, in programma alle 15.00 di domenica 23 ottobre. Nato a Segrate (Milano) il 19 agosto del 1987, Sozza è laureato in giurisprudenza ed esercita come avvocato. Questi gli arbitri designati per dirigere le partite dell’11a Giornata del campionato di Serie A in programma il 23 ottobre:

Juventus-Empoli (21/10, ore 20.45) Fabbri;

Salernitana-Spezia (22/10, ore 15.00) Chiffi;

Milan-Monza (22/10, ore 18.00) Marinelli;

Fiorentina-Inter (22/10, ore 20.45) Valeri;

Udinese-Torino (ore 12.30) Marchetti;

Bologna-Lecce (ore 15.00) Sozza;

Atalanta-Lazio (ore 18.00) Abisso;

Roma-Napoli (ore 20.45) Irrati;

Cremonese-Sampdoria (24/10, ore 18.30) Maresca;

Sassuolo-Verona (24/10, ore 20.45) Santoro.