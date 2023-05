Serie A: Giudice, squalificati 8 calciatori e 1 tecnico

Il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare valide per la 33a Giornata (quelle giocate mercoledì 3 maggio), ha squalificato per due turni (con ammenda di 5mila euro) il calciatore della Cremonese, Charles Monginda Pickel, “per avere, al 50mo del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un pugno al volto un avversario”.

Un turno a Celik (Roma), Amione (Sampdoria), Martinez Quarta (Fiorentina), Bradaric (Salernitana), Paredes (Juventus), Zortea (Sassuolo), Singo (Torino).

Un turno al tecnico Palladino (Monza). Ammende a Lazio (10.000 euro “per aver intonato un coro becero di denigrazione territoriale nei confronti di altra tifoseria”), Roma (5.000 euro) e Fiorentina (3.000 euro).

