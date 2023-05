Serie B: Un punto di penalizzazione anche al Parma

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Parma è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B, per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio entro il termine del 16 marzo. La penalizzazione fa perdere un posto in classifica al Parma, che scende dalla quinta alla sesta piazza con 51 punti, gli stessi del Cagliari, rimanendo comunque in zona playoff. Sono state inoltre inflitte ammende di 4.000 anche nei confronti del presidente Kyle Joseph Krause e dell’amministratore delegato Oliver Anthony Krause.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp