Serie A, giudice: fermati 12 calciatori, porte chiuse all’Udinese

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 22a Giornata del campionato di Serie A.

Calciatori: un turno a Posch (Bologna), Calhanoglu (Inter), Immobile (Lazio), Zaccagni (Lazio), Simeone, Kvaratskhelia e Cajuste (Napoli); Biraghi (Fiorentina), Badelj e Frendrup (Genoa), Paredes (Roma), Barella (Inter)

Una gara a porte chiuse per l’Udinese: il giudice sportivo della Serie A ha sanzionato l’Udinese con l’obbligo di disputare una partita a porte chiuse per i cori razzisti contro il portiere milanista Mike Maignan in occasione della gara di sabato scorso al Bluenergy Stadium”. Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti”, si legge nella disposizione.

Super multa e diffida per la Salernitana: 40mila euro di multa e diffida alla Salernitana “per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud” nel match casalingo contro il Genoa, “lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm, alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive”, come si legge nelle motivazioni. Al club campano e’ stata inflitta una seconda multa di 10mila euro “per avere omesso di impedire l’ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al direttore di gara espressioni ingiuriose”.

Altre ammende: multate anche Juventus (8.000 euro), Lecce (5.000 euro) e Genoa (2.000 euro).

