Serie A: Cori contro tifosi leccesi, ammenda al Milan

Il giudice sportivo ha inflitto alla Juventus una multa di 15mila “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

Dovranno pagare delle ammende anche la Roma (10mila euro) per lancio di oggetti da parte dei suoi sostenitori nel settore occupato dalla tifoseria avversaria e di due fumogeni in campo che hanno costretto l’arbitro a interrompere la gara; la Sampdoria (ottomila) per lancio di fumogeni, con interruzione della partita; l’Atalanta (cinquemila), per lancio di oggetti in campo e cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; la Lazio (cinquemila) per lancio di oggetti contro la tifoseria avversaria; il Milan (cinquemila) per “un coro becero di carattere territoriale nei confronti di altra tifoseria”.

