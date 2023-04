Serie A: ‘Pelato di m***a, ti mangio il cuore’, stop a Landucci

‘Pelato di m***a, ti mangio il cuore’. Per questa frase, pronunciata al termine di Juventus-Napoli e indirizzata a Luciano Spalletti, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Marco Landucci, vice di Max Allegri: “per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi”, si legge nel dispositivo del giudice Mastrandrea. Per lui anche un’ammenda di cinquemila euro.

